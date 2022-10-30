蔣卓嘉（右）日前上DJ Dennis的電台節目受訪。（索尼音樂提供）

蔣卓嘉的新歌〈早安晚安〉為三立華劇《門當互懟愛上你》插曲，日前為宣傳安排一整天電台通告共11個，他從早上6點一路工作到凌晨1點才收工，長達19個小時不間斷的工作行程，讓第一個通告的活力DJ阿娟不禁擔心地說：「太操了吧！」當時蔣卓嘉一派輕鬆回應：「比起拍MV，今天這真的是小case！」直到晚上11點最後一個通告，他整個人已呈現「彌留狀態」，空檔休息時間忍不住閉目養神，打臉自己一早自信爆棚的發言。

當天早上蔣卓嘉帶著傳統油條、蛋餅、饅頭和GJ最愛的鱈魚漢堡到節目現場，準備進行第一個通告、Hit FM的DJ阿娟訪問，談及這次搭配歌名〈早安晚安〉的宣傳活動，2人搞笑表示可以改成「早餐晚餐」、「早班晚班」，一整天塞滿通告行程的蔣卓嘉笑說：「還好不是叫『年頭年尾』，不然通告上一整年，真的不行。」

工作到深夜，他帶著香味四溢鹽酥雞和清爽水果拼盤到DJ好友Dennis的節目受訪，蔣卓嘉之前為了拍MV而注意身材，已半年沒有吃鹽酥雞，正在戒麩質的他忍不住破戒，吃了好幾口，直呼「沒有罪惡，就是棒」；他也分享以前的自己因為習慣晚上做音樂，過著多年日夜顛倒的生活，有一陣子身體不太好，後來接下DJ的工作，每天中午12點要直播，作息因此變規律，身體情況就慢慢變好，還和大家分享自己現在的養生技巧是喝原料單純、沒有任何添加物的「生蜂蜜檸檬水」。