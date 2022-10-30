因《蒼蘭訣》而爆紅的大陸小花旦虞書欣近日又以新劇《兩個人的小森林》再度掀起話題，過去就有網友詢問知名編劇于正對於業界認為自己長得像虞書欣一事有何看法，對此，于正表示「那是我的榮幸。」引發粉絲兩極論戰。

虞書欣因《蒼蘭訣》爆紅後，近日頻頻衝上陸網熱搜，過去還被同屬當紅小花旦的趙露思放在一起比較。日前新劇《兩個人的小森林》開播後，戲中有段素顏模樣被網友們驚呼與知名編劇于正異常相似。對此，就有網友詢問于正看法，而于正表示「那是我的榮幸。」讓不少虞書欣的粉絲大呼不可思議。

對此，粉絲們紛紛表示留下不同看法，有粉絲笑稱那是劇中美學博主虞美人的素顏照，與虞書欣無關，抑或是認為那代表著虞書欣的風格多樣，各種角色、造型都能駕馭，是網友們對虞書欣的讚譽。還貼心附上各式搞怪圖片，表示「還像牙刷、鴨子、小兔子。」引發留言區熱烈互動。不過也有粉絲認為這種行為很像是在「蹭熱度」，希望網友們專注於在演員的作品本身，別讓一些不知所云的熱搜分散了關注度。

而在近日，虞書欣也已標籤「每日欣衣」曬出多張禮服辣照。只見照片中的她，一身紅色低胸禮服，胸前一朵大紅玫瑰裝飾其上，還擺出性感姿勢。讓粉絲們大呼受不了直言「你讓我眼睛看哪裡啊」、「冷酷和美膩也就五五開吧」、「性感熱辣的欣寶。」