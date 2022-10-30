盧秀燕希望鄉親支持她連任，她一定要把東豐快蓋好！（陳世宗攝）

盧秀燕第二站直奔海線大甲參加市議員候選人楊啓邦議員競選總部成立。（盧秀燕競選總部提供）

盧秀燕她向大家推薦楊啓邦，請託市民朋友讓在地的子弟能夠進入市議會繼續為鄉親服務。（盧秀燕競選總部提供）

年底九合一選戰進入倒數！爭取連任的台中市長盧秀燕30日輔選行程滿檔，首站到山城東勢區為市議員候選人吳振嘉聯合競選總部成立站台，強調支持吳振嘉進入議會保衛山城預算。緊接著到大甲區與市議員候選人楊啓邦聯合競總成立，呼籲鄉親一定要集中選票，支持楊啓邦延續他父親楊永昌為民服務。

盧秀燕今天上午9時不到就至山城東勢區為台中市議員候選人吳振嘉聯合競選總部成立站台，現場湧入超過1000名熱情山城鄉親。盧秀燕表示，感謝大家今天參加吳振嘉的聯合競選總部成立，今天東勢還有一件大盛事，就是停工6年的東豐快速道路在下午要復工，邀請大家一起來參與。

盧秀燕說，東豐快是山城的生命線，山城鄉親從921大地震後，有感許多道路、橋梁都中斷，期待20幾年就是期待一條快速道路；她上任後努力跟江啟臣、楊瓊瓔通力合作現在終於要復工，以後完工後將不只是山城生命線，還會是振興山城的觀光線與經濟線，希望鄉親支持她連任，她一定要把東豐快蓋好！

盧秀燕第二站直奔海線大甲參加市議員候選人楊啓邦議員競選總部成立，現場超過2000位鄉親到場支持。盧秀燕表示，她特別重視海線地區交通建設，過去大甲殯儀館聯外道路太窄在地鄉親爭取十幾年始終沒有完工，幾經波折現在終於已經啟用；感謝沿路的地主配合，更要感謝楊啓邦的父親楊永昌與他的團隊積極協助，在地居民稱呼這條道路為「功德路」，讓往生者能功德圓滿一路好走。

盧秀燕指出，大甲地區甲后路過去承擔極大交通量經常塞車，在地居民也是爭取超過10年，她上任後決心解決問題，市府編列預算、爭取補助確認路線，現在溫寮溪旁聯外道路已經開工。完工後可紓解甲后路及甲東路車流、縮短約半小時進入大甲市區車程。

盧秀燕強調，建設甲安埔需要懂地方需求的議員，在議會中維護市府的建設預算，她向大家推薦楊啓邦，請託市民朋友讓在地的子弟能夠進入市議會繼續為鄉親服務。

今天上午出席兩場議員聯合競選總部成立，包含盧秀燕競選總幹事江啟臣委員、楊瓊瓔委員，前台中縣長陳庚金、廖了以、前台中縣議長林敏霖、前立委徐中雄等人。