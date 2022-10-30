周六甫前往竹東中央市場掃街、接連成立尖石五峰競選服務處，新竹縣長候選人楊文科周日馬不停蹄，和妻子甘秀美一早前往新埔市場掃街，隨後又前往關西市場拜票。熱情鄉親送上包子、粽子及蘿蔔，寓意包中、好采頭，楊文科也向鄉親懇託，讓4號的他「再做4年！」並拉抬同黨鎮長、縣議員、鎮民代表的聲勢。

一早7點30分，楊文科與國民黨籍新埔鎮長候選人陳英樓等人，一起在新埔鎮攤販協會理事長葉秀珍等人陪同下，前往新埔市場拜票，葉秀珍也熱情介紹新埔市場的特產水晶餃、糖果鋪、生鮮、蔬菜攤等，不少攤商、買菜民眾熱情祝福楊文科高票當選，還有攤商直接送上蘿蔔祝福好采頭，另有攤商送包子、粽子代表包中，拜票到尾聲，還有攤商送蒜，祝福縣長凍蒜。

楊文科4年前上任後，在新埔鎮推動縣道117線道路瓶頸改善工程、褒忠路拓寬工程等規畫、中正路517巷道路拓寬，也包含新建新埔衛生所、以及拆除重建新埔分局，還有大墩山休憩區串連老街觀光環境整備、新建照門集會所，增加社區公共托育家園、文山國小增設附設幼兒園，以及修復新埔潘屋、張氏家廟等。

緊接著楊文科前往關西市場，偕同競選連任的關西鎮長候選人劉德樑、縣議員徐瑜新、縣議員羅仕琦等，一起向攤商、買菜鄉親熱情問候。楊文科與縣府團隊近年在關西鎮推動關西鎮道路系統改善工程、牛欄河河川用地解編、區域排水改善、縣定古蹟東安古橋護欄修復工程、縣定古蹟關西分駐所第2期修復活化、新農民市場及仙草加工廠2.0版、地方創生青年培力工作站等計畫。