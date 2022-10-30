藝人陸元琪6年前結束和知名音樂人袁惟仁的婚姻後，獨自撫養一對兒女，近來則轉戰團購生意，不時也和大家分享生活感觸以及為母則強的心情。現年52歲的陸元琪，近日在臉書PO文憶及往事，坦言感情因素讓青春空白許多年，因此透露跟女兒分享的自身感情觀，直言：「有很多痛走過就走過了」，但是「下一個階段的自己絕對要更好」。

陸元琪近來在臉書發文坦承，自己過去面對感情的態度畏縮，「害怕跨出一步會傷害誰，恐懼跨出一步會不會連自己都失去」，導致做不出任何決定，白白讓青春空白許多年，事後回想仍頗有感觸：「現在的我後悔也來不及，畢竟失去的青春也找不回來，而且也沒有人逼我當初要卡在那裡」。

陸元琪接著透露，最近常和女兒分享感情議題，直言：「這個世界上沒有人會完全的知道妳的感受」，因此她認為「要懂得表達，要懂得對方是不是那個值得妳花時間表達感受的人」，若確認對方值得訴說傷痛與快樂後，「那麼妳也要懂得把情緒跟標點都掌握完善，好好地說，好好的示弱自己的痛，示弱不是魯蛇，好好的將妳被傷了的心剖開讓對方看看他是怎麼傷了妳」，另外，陸元琪也提醒女兒，經歷過情傷後，內心一定要有所成長，不要在同一個人身上受傷。

「有很多痛，走過就走過了」陸元琪說道，重要的是，要想辦法讓餘生成為一個快樂的人，並相信自己絕對有辦法過得更好，「下一個男人不一定會更好，但下一個階段的自己絕對要更好」，最後陸元琪也提醒，當女生們遇到問題不夠勇敢時，請想起關心子女的父母親會多心疼，而非糾結對方如何讓自己難過。