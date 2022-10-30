營養師程涵宇教你頭皮內外保養，全面呵護頭皮健康。（艾瑪絲提供）

草本頭皮養護專家AROMASE艾瑪絲提出，秋冬氣溫驟降，溫差變化大，陰雨綿綿的潮溼環境，不僅頭髮扁塌溼黏，加上不規律的生活作息、飲食習慣、壓力、使用不適當的洗髮精及錯誤養護方式，也可能影響頭髮稀疏的現象發生。

營養師程涵宇指出，「其實頭髮問題，可能是頭皮健康出狀況、營養缺乏造成，除了藉由正確的頭皮養髮、用對適當洗護產品，建議同時進行頭皮內外保養。 」

營養師程涵宇也提供飲食養護攻略，頭皮不健康異常掉髮，可能是缺鐵，「鐵不足」是最常見的營養素缺乏問題，鐵與氧氣的輸送與利用有關，也可能造成掉髮。建議攝取海鮮、薄荷、鴨血等含有豐富鐵質的食物；在髮品的選擇上，建議挑選含有添加薄荷成分產品，增添頭皮舒爽感，由內到外一起養護。

「維生素D」與毛囊健康、頭髮生長有關，建議攝取鮭魚、黑木耳、日曬菇、蛋黃等食材，並透過日曬輕鬆獲得維生素D，建議在好天氣日曬20分鐘，手臂、腿都要曬到。

「鋅」屬於礦物質，是身體酵素的重要成分，有助於皮膚組織蛋白質的合成，建議攝取牡蠣、蝦、瘦豬肉等食物，堅果南瓜子含有豐富的鋅、菸鹼素，增進皮膚健康；當錯誤節食、極低熱量的飲食時，容易造成掉髮問題，頭髮需要胺基酸(蛋白質的組成成分)才能夠正常生長，因此缺乏蛋白質可能導致頭髮生長異常，像是掉髮、頭皮空洞、頭髮易斷等現象，建議可攝取雞肉、豆類、海鮮等食材，進行適當營養補充。

根據國際醫學雜誌研究發現，睡眠不佳與較嚴重的女性掉髮(female pattern hair loss)有關。建議想維持毛囊正常代謝，應保持良好睡眠品質、不熬夜，養成正確作息好習慣。