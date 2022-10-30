中華電(2412)宣布，率先獨家提供Apple Watch國際漫遊服務。蘋果於九月中旬新機上市即發布：中華電為台灣首波唯一提供Apple Watch國際漫遊服務的電信業者，因應國境開放、國人出國需求大增，中華電領先同業正式提供該服務。
中華電表示，即日起持有Apple Watch Series 8、Apple Watch SE、Apple Watch Ultra及Apple Watch Series 5以上錶款之行動通信版(GPS+Cellular)，並申辦中華電信國際漫遊方案與One Number一號多機服務的客戶，即可享受Apple Watch國際漫遊服務。
另外，中華電也提供One Number服務的多重優惠，即日起至年底止，申請One Number贈點方案享月租費優惠價149元、一次申辦30個月再贈Hami point 2000點、以及首次申請eSIM裝置免收首次設定費，讓客戶體驗Apple Watch與iPhone手機使用相同門號、相同帳單、共用iPhone門號的通話分鐘數與上網傳輸量。
#服務 #中華電 #國際漫遊 #AppleWatch #OneNumber
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。