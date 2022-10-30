中華電(2412)宣布，率先獨家提供Apple Watch國際漫遊服務。蘋果於九月中旬新機上市即發布：中華電為台灣首波唯一提供Apple Watch國際漫遊服務的電信業者，因應國境開放、國人出國需求大增，中華電領先同業正式提供該服務。

中華電表示，即日起持有Apple Watch Series 8、Apple Watch SE、Apple Watch Ultra及Apple Watch Series 5以上錶款之行動通信版(GPS+Cellular)，並申辦中華電信國際漫遊方案與One Number一號多機服務的客戶，即可享受Apple Watch國際漫遊服務。

另外，中華電也提供One Number服務的多重優惠，即日起至年底止，申請One Number贈點方案享月租費優惠價149元、一次申辦30個月再贈Hami point 2000點、以及首次申請eSIM裝置免收首次設定費，讓客戶體驗Apple Watch與iPhone手機使用相同門號、相同帳單、共用iPhone門號的通話分鐘數與上網傳輸量。