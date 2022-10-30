新竹市政府今天宣布，獲經濟部水利署核定「全國水環境改善計畫」補助6案，有優化頭前溪左岸堤岸空間、營造客雅溪鄰近棲地等，打造優質公共空間。

新竹市政府發布新聞稿指出，以頭前溪左岸、17公里海岸、新竹漁港形成微笑水岸，近期獲經濟部水利署核定民國111至114年「全國水環境改善計畫」補助6案，共新台幣2.3億元。

工務處指出，「全國水環境改善計畫」補助6案，其中，在左岸整體水環境改善計畫核定2案，在頭前溪於完善遊憩設施後，將持續串聯縫補連續性生態棲地，重點營造復育物種，包含經國大橋至水源生態池堤上等空間優化等。

此外，客雅溪水岸水環境改善整體計畫核定3案，包含西雅公園暨周邊動線景觀環境營造改善計畫；客雅溪天公壇、頂埔、台溪親子與台溪公園鄰近動線景觀環境營造改善計畫；客雅溪頂南圳與客雅山段棲地改善計畫規劃設計。

工務處指出，在新竹漁人碼頭水環境改善計畫核定1案中，將改造新竹漁港直銷中心外部地景，帶入景觀植栽、創造港區生態綠廊防風林，整合動線及服務設施，提升新竹漁人碼頭意象。

新竹市代理市長陳章賢表示，新竹市是一座被水環繞城市，坐擁良好水岸資源，市府串連新竹左岸、漁人碼頭、17公里海岸線，整合觀光與自然資源，提供民眾優質親水環境。（編輯：方沛清）1111030