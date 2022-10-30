蔡英文總統日前出席社群之夜，不忘拉票表示，「如果民進黨11月26日選得不理想，國際社會怎麼解讀？」對此，前總統馬英九表示，民進黨在台灣可以說已經得不到人民支持，他也怒嗆蔡英文講這個話像夢話。
蔡英文日前表示，若民進黨年底選得不理想，會影響國際解讀及對台灣信心打折扣，遭國民黨台北市長候選人蔣萬安批評，蔡英文從沒想當全民總統，撕裂台灣是她慣用手段。馬英九今天也表示，蔡英文講的話像夢話一樣。
蔡英文總統日前出席社群之夜，不忘拉票表示，「如果民進黨11月26日選得不理想，國際社會怎麼解讀？」對此，前總統馬英九表示，民進黨在台灣可以說已經得不到人民支持，他也怒嗆蔡英文講這個話像夢話。
蔡英文日前表示，若民進黨年底選得不理想，會影響國際解讀及對台灣信心打折扣，遭國民黨台北市長候選人蔣萬安批評，蔡英文從沒想當全民總統，撕裂台灣是她慣用手段。馬英九今天也表示，蔡英文講的話像夢話一樣。
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