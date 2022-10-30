南韓首爾梨泰院昨晚爆發踩踏事件，至少151人死亡，大陸一名幸運生還的女生表示，因為自己的身高較高，才能伸長脖子呼吸，但她身邊的2名女生、1名韓國男生全都在她面前斷氣，她獲救後被送往醫院，發現雙腿及手臂都被擠壓出大片瘀青，回想起這段經歷還是讓她感到難以呼吸。

微博「芒果媽媽」今（30）日轉發一名大陸女生的微博貼文，大陸女生表示昨晚到梨泰院感受萬聖節氣氛，事發當時感覺身體就像是被好幾百斤大石頭壓著，後面的人不斷地往前擠壓，前面的人承受不了倒下，救都救不活。

大陸女生的腿被擠壓得大片瘀青。（圖／翻攝自微薄）

大陸女生指出，自己的身高較高，所以還能伸長脖子呼吸，但她被壓得雙腳騰空、動彈不得，她右手邊的女生個子較矮，被人群淹沒得無法呼吸，她眼睜睜看著對方斷氣；前方的女生也不停地哭泣，哭到最後沒氣；右後方的韓國男生則是被擠壓得不斷嘔吐，最後也不幸喪命。

大陸女生被眼前的景象嚇得全身發抖，幸運生還後她說，事發當下她只想活著，靠著意志力撐下去，所幸她堅持下來，因為再晚個幾分鐘，「我也沒了。」但現在只要想到事發當時身邊的人一個個斷氣，她就感到呼吸困難、胸悶，直呼「真的是地獄」。

大陸女生說，獲救後她被送到醫院檢查，醫生說她身體沒有大礙，唯獨雙腿及手臂有被擠壓後的大片瘀青，她說「真的很痛，但只要想到我旁邊的兩個女生，我就不感到痛了，我很慶幸我還活著」。