國民黨台北市長候選人蔣萬安今在台北市金華國中舉行「台北隊集合」市民基地啟用大會，邀請國民黨北北基桃市長候選人侯友宜、謝國樑、張善政同台，大批藍營支持者不畏雨勢擠爆現場，蔣萬安致詞時左打民進黨候選人陳時中、右打無黨籍候選人黃珊珊，呼籲拒絕黑箱勢力籠罩台北上空，「蔣萬安是唯一最有能力打敗陳時中的人」。

蔣萬安致詞時表示，民進黨已經是民主制度下的極權政府，用說謊、網軍、炒股、管制言論與多數暴力獲取可觀驚人的財富與權力，甚至連關乎人命的防疫也成為綠營提款機，所以他在立法院透過一次一次質詢，就是希望民進黨懸崖樂馬知法守法，但是蔡政府從來不悔改，現在只剩下民意力量可以教訓民進黨。

蔣萬安指出，今天是誰的團隊指萬華是疫情破口？又是誰無法買到國際疫苗，還阻擋慈濟？誰拍板3＋11讓國人染疫身亡？每件事都是陳時中，現在他還要染指台北，黑箱勢力籠罩台北市上空，呼籲全民對抗陳時中，「蔣萬安唯一最有能力打敗陳時中的人」，不容許惡勢力踏進台北市一步。

蔣萬安更暗批黃珊珊，有個內湖議員在任期內，讓內科大量湧入車潮，造成每天陷塞車地獄，現在她卻告訴市民她最有能力解決台北市交通，還有誇口要蓋5萬戶社會住宅，現在卻只蓋1萬多戶，「跳票跳票再跳票，我們不能讓這樣的團隊繼續執政」。

蔣萬安強調，任何粉飾太平的手段，都無法改變台北正在退步的事實，台北必須脫胎換骨，這次台北市長選舉過程非常艱困，但選戰過程中，將引領這座城市再次邁向偉大道路，把今天的熱情帶回家庭、鄰里，持續燃燒熱情、照亮台北未來，呼籲選民1126投票當天，用選票找回台北光榮感與首都驕傲感。