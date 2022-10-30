鳶嘴稍來步道昨日發生意外，今天傳出稍來山疑似有人故意切掉繩子，還差點出了人命？（圖／取自臉書「靠北登山大小事」）

「莫非是超完美殺人陷阱？」台中市41歲鄭姓男子等4人，29日中午12時許前往鳶嘴稍來步道健行！在登山口約1公里處，鄭男不慎滑落20公尺深的邊坡造成頭部受傷、左手骨折。今天卻傳出傷者攀爬的繩子疑似被人故意切斷？警方和消防隊員獲報後，通報東勢林區管理處調查處理中。

警方指出，昨日鳶嘴稍來步道發生這起意外，今天傳出稍來山疑似有人故意切斷繩子，還差點出了人命？PO文者指出，大雪山林道3.2公里登山口一條繩索90％以上被人故意割斷；可怕的是被割斷的繩子，還附著在樹上形成超完美殺人陷阱？

PO文者表示，昨天發現有人墜入山谷，立即報警並加入協助救援，目前割斷繩索的動機不明，他提醒大家：「最近要上去稍來山的山友請注意安全」。他說稍來山頂開始往稍來南峰至大雪山林道30.2公里登山口，所有繩索90％以上被「故意切斷」，切斷的點在連接處，以致於繩子還在樹幹上，但是沒有實際的作用，只要瞬間的大力拉扯，繩索瞬間脫離樹幹，形成「殺人的陷阱」。

昨天的傷者在一個80度左右的峭壁，拉到故意已切斷的繩索，繩索還有釘子固定在樹上，他下切的時候就瞬間脫離，往下掉落約20至30公尺，幸好有樹木攔住；否則再往下可能直接超過40公尺，後果難料。

警方強調，消防隊員和員警都有接到山友通報此訊息；但無人實際報案，已將訊息轉報東勢林管處調查，確保山友登山安全；並呼籲登山民眾要小心謹慎，確保安全。

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