南韓首爾梨泰院在本月29日舉行萬聖節活動，卻意外發生嚴重踩踏事故，造成超過151人死亡、82人輕重傷，其中包含不少外籍人士，死傷者也大多為20多歲年輕女性，目前失蹤人數已暴增到3580人，震驚全球。南韓演藝圈也為了表達哀悼，許多綜藝節目都宣布暫停播出，就連影后金惠秀也在社群平台的限時動態上發出梨泰院失蹤者的相關訊息，協助家屬盡快找到家人。

自從昨日發生駭人的梨泰院踩踏事件後，南韓舉國哀悼梨泰院亡者，演藝圈明星也紛紛發文表示關心，而同樣將舉辦萬聖節變裝派對的SM娛樂，也在第一時間宣布取消活動，並將相關的派對活動及照片也全部刪除。另外，像是《人氣歌謠》、《歌曲真好》、《TV動物農場》、《全知干預視角：特別篇》、《真品名品》和《Running Man》等綜藝節目也宣布取消播出，改為新聞特報即時轉發梨泰院的最新情況。

而目前除了傷亡人數不斷增加外，失蹤人數也不斷暴增，不少家屬紛紛湧入醫院找尋家人，而影后金惠秀看到後也在第一時間於IG限時動態上轉發失蹤人口的通報電話以及相關資訊，希望能透過自己的力量幫助家屬早日找到失蹤的家人。男神蘇志燮及韓團FTIsland前成員宋承炫，也紛紛PO文向亡者致哀。另外，先前已在社群媒體上PO出萬聖節變裝照的其他藝人，也在事發後悄悄刪除照片。