南韓首爾梨泰院昨晚舉辦萬聖節派對，卻因人潮過多發生大規模踩踏意外，至少151人死亡、82人輕重傷，消息震驚國際。無黨籍台北市長候選人黃珊珊30日表示，八仙塵爆憾事發生後，台北市政府便訂出大型活動自治條例，但梨泰院踩踏意外發生於狹小巷道，她主張未來應納入災害處理範圍，重新訂出SOP（標準作業程序）。

據韓媒報導，昨晚間超過10萬人湧入梨泰院街區，在知名夜生活區漢密爾頓酒店附近一條狹窄的下坡路段發生踩踏意外，該巷道僅4公尺寬，有人摔倒後，人群因嚴重推擠後一個接一個倒地，大批民眾被踩踏、窒息而死。

對此，黃珊珊下午出席勞團發起的「台北市長勞工政策發表會」後接受媒體聯訪，她表示，八仙塵暴事件發生後，台北市政府已訂出相關大型活動自治條例因應，非常遺憾南韓發生如此大規模的傷亡。 黃珊珊指出，梨泰院踩踏意外的事發位於狹小巷道，並非常見的大型集會場所，未來在災難處理時應將此種類型納入，重新檢視SOP。