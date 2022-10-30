雙品牌聯名也讓紙盒有了新變化，外觀看上去更顯質感。（Mister Donut提供）

甜甜圈品牌Mister Donut聯名比利時皇室御用巧克力品牌「GODIVA」打造5款限量甜甜圈，將歐式雋永甜點和日式甜甜圈完美結合，其中2款特別引進Mister Donut Japan巧克力蛋糕圈，使經典香醇的GODIVA巧克力搭配蛋糕圈而擁有蛋糕般層次口感新體驗，11月1日起開賣。

品牌此次合作推出「GODIVA 莓果黑巧蛋糕圈」、「GODIVA 伯爵黑巧蛋糕圈」、「GODIVA 經典可可波堤圈」、「GODIVA榛果焦糖可可碎粒波堤圈」、「GODIVA 經典可可波堤」5款聯名甜甜圈，為提供與去年不同的新感受，除經典巧克力風味外，再搭配能帶出豐富層次感的濃郁榛果、酸甜莓果及醇厚伯爵3款風味內餡，讓其中4款聯名甜甜圈富有雙重內餡，在甜甜圈體則使用新亮相的蛋糕圈體以及波堤圈、波堤三款圈體，並佐以蔓越莓果乾、黑森林刮削、可可碎粒豆等精緻食材點綴，不只豐富味覺口感同時拉滿視覺顏值，也讓粉絲們感受到兩品牌的用心。

另Mister Donut也祭出5款奢華可可季限定甜甜圈，除基本香醇可可沾醬外，內餡再加入香甜不膩鹽焦糖及富含堅果香氣的濃郁榛果，排列組合出滿足巧克力控的5款甜甜圈！其中2款為經典Q彈巧克力波堤沾上Mister Donut 日本可可醬，分別再撒上可可碎粒豆的「可可碎粒波堤」及香醇微苦可可粉的「生可可波堤」，還有裹滿楓糖棕色鹽焦糖可可沾醬的入冬高顏值款「杏仁鹽焦糖巧克力波堤」，以及將巧克力波堤剖半擠滿榛果鮮奶油內餡同時表面裹上牛奶巧克力風味沾醬、帶殼杏仁碎及香醇可可粉的「榛果夾心巧克力波堤」，最後則是以擁有泡芙口感的法蘭奇搭配榛果鮮奶油並外層沾附鹽焦糖巧克力風味沾醬的「鹽焦糖榛果法蘭奇」。

除了甜甜圈，這次甜甜圈提袋及紙盒也有聯名設計款，讓送禮多了一份儀式感。為寵愛粉絲，新品上市首週推出限時活動，凡於11月1日至6日購買指定商品即可享買6送3優惠活動，GODIVA 聯名商品每人單筆限購6個。