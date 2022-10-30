藍營屏東縣長候選人蘇清泉的客家後援會30日成立，蘇妻蘇主榮上台向支持者喊話，她強調，「蘇清泉不是一個愛宣傳的人」，但他堅持做對的事，希望大家把希望寄託在蘇清泉身上，讓屏東出頭天。（蘇清泉團隊提供／謝佳潾屏東傳真）

藍營屏東縣長候選人蘇清泉的客家後援會30日成立，現場齊聚近2000名鄉親力挺，期間蘇妻蘇主榮還上台向支持者喊話，她強調，「蘇清泉不是一個愛宣傳的人」，但他堅持做對的事，希望大家把希望寄託在蘇清泉身上，讓屏東出頭天，屏東會更好。

蘇主榮指出，她跟蘇清泉交往將近10年，蘇清泉是經過娘家嚴格審核千錘百鍊肯定後，才有後來的婚姻，婚後，她也從蘇清泉父親身上學到了謙卑及樸實，他們交往的時候，蘇清泉寒暑假都必須回家協助農耕，這讓她深刻體會到蘇清泉孝順的一面。

她強調，蘇清泉不是個愛宣傳的人，他會默默的做，堅持作對的事，這就是的她認識蘇清泉。

聽著太座首度在選舉場合談自己，蘇清泉感動道，這一路走來特別感謝太太，有她的支持，不論在從醫或從政時都有安定感，讓他有家的感覺，就如同這次選舉的主軸「顧好咱厝屏東」，屏東是我們的家，20幾年來屏東人口已減少近13萬，客家地區流失的人口更不在少數，這對屏東未來的發展是很大的危機。

他說，客家是屏東縣全民的資產，有了客家才能有多采多姿的生活，不論誰執政都須肩負起傳承與發揚客家的責任，如果順利當選，他會推動客家事務的組織結構，增設客家委員會，並輔導客家青年文創產業及培育青創人才，另外將客家文化、客語、科技網路、產品通路等4大元素建構成客家走得出去，觀光客走得進來的機制，活化客家的觀光經濟。

他強調，文化傳承與發揚必須與政治分離，所以「大器傳客」才是客家之福，族群集體永續傳承自己的母語與文化，確保台灣是多元文化的社會。