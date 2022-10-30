台南市中西區民權路與西和路口日前中午發生1件死亡車禍，許姓女駕駛駕車自撞電線桿當場身亡，警方查出女死者單親育有1兒尚未成年，因家境困難才日以繼夜身兼2職，當天疑似疲勞駕駛出事，留下兒子只能交給7旬老父撫養，正尋求社會管道給予幫助。

42歲許女家住安南區，離婚生有1女1子，成年的大女兒跟著前夫舉家搬到大陸生活，她獨自撫養16歲還就讀高職的小兒子。

許女離婚後不好找工作，晚上在釣蝦場上大夜班，月入2萬多元是主要生活費，白天在火車站與安平區擔任清潔工作，作為收入補貼。

日以繼夜的工作造成許女疲累，日前她從晚上8時工作到清晨5時下班，白天再開車趕往安平送資料時，行經民權路與西和路口，沿西和路北向南行，不慎撞擊路旁電線桿，撞擊力道過強，車身一度回彈，車頭嚴重凹陷，許女第一時間因胸、腹受創嚴重，當場氣絕。

許女突然過世，72歲的老父強忍悲傷張羅女兒後事，並將孫子接回家照顧，他平時僅靠每月領國民年金4500元維生，對未來艱難的生活面露憂愁。

咬牙接下養孫重擔，許父表示，目前要看車輛強制保險金理賠與勞保給付狀況，盡量撐過困境，未來盼孫子畢業後，可半工半讀念大學，或轉讀軍校從軍，幫助家計。

警方了解許家經濟狀況，正尋求其他社會管道協助解決。