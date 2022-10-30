韓國首爾龍山區梨泰院29日晚間發生踩踏事故，因萬聖節超過10萬人潮大量湧入導致嚴重傷亡，國民黨主席朱立倫表示，接到消息的第一時間，他已委請國民黨國際部向駐臺北韓國代表處表達對亡者家屬的慰問，強調無論選舉、耶誕節還是跨年，應用最嚴謹的態度檢視人潮聚集處的疏散路線，確保民眾安全，避免悲劇重演。

朱立倫表示，昨晚韓國首爾國際性的梨泰院商圈，發生了2014年「世越號事件」以來最嚴重的公安意外，至今已有151人死亡、82人受傷，死傷人數仍在增加．

朱立倫指出，這次事件，起因於巷弄斜坡狹窄的梨泰院在萬聖節前夕湧入大量人潮，人龍前排跌倒被重壓在地，但後方群眾仍往前推擠踩踏，亡者多數為身材嬌小的女性。

朱立倫強調，年底無論選舉、耶誕節還是跨年，我們都應該用最嚴謹的態度檢視人潮聚集處的疏散路線，確保民眾安全，避免悲劇重演。

朱立倫提及，猶記得非常喜歡韓劇「梨泰院class」，男主角朴世路重逢女主角吳秀娥的時間地點，就是在萬聖節派對的梨泰院酒吧街，「願逝者安息，傷者早日康復」

此外，國民黨台北市長候選人蔣萬安也說，發生這樣的事故都非常難過難受，表達最沉重的哀悼致意，希望傷者可以早日康復，因此對於未來公共建物審查、容留人數都要用最嚴格的標準審查，確保公共安全、民眾生命財產安全，這是未來一定會做的。