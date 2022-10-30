今（30）日是台鐵位於松山的台北機廠建廠87周年紀念日，國家鐵道博物館籌備處特別舉辦「乘著火車遊鐵博」，並在近期修復完工的台北機廠大禮堂開生日趴。這也是該古蹟大禮堂修復後首次公開亮相。

台鐵表示，活動首先由鐵博館同仁帶領來賓觀看機廠內各工廠建築工法，講解舊照片回味當年修車盛況，並實際操作名片式車票軋日機。隨後再於園區內搭乘典藏火車，讓民眾親身體驗，同時參觀各類修復車輛特色，未來這些車輛都將是鎮館之寶；最後再前往客車工廠和油漆工廠之間的移車台，觀賞動態運轉，鐵博館也特別啟動調動機DL-1036上場演出，讓民眾看到車輛上下移車台的運作情形。鐵博館籌備處主任鄭銘彰表示，各種火車動態展演將是未來鐵博館的特色之一。

台鐵表示，此次鐵博館特別邀請了許多鐵道愛好者與台北機廠員工「回娘家」，包含鐵道專家洪致文、台鐵局局長杜微、前副局長何獻霖、前副廠長鄭萬經、副總工程司柳燦煌、機務處處長陳詩本及富岡機廠廠長李瑞欽等與會。杜微表示，看到大禮堂內精心保存的大幅精神標語「真情愛台鐵」特別有感覺，台北機廠代表台鐵過去的光輝歲月；當前台鐵局正在公司化改革，要強化安全服務，朝永續經營的目標邁進，同時也積極參與鐵路文物保存修復及運用；未來台鐵公司必將反饋鐵道文化，更進一步對台灣文資保存及展現心力。