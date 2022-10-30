南韓首爾梨泰院萬聖節派對因爆發踩踏意外，至少151人死亡、82人輕重傷，民進黨台北市長候選人陳時中陣營重提大巨蛋案，批台北市長柯文哲、無黨籍候選人黃珊珊任內營運剪綵，不顧人民生命財產安全。對此，黃珊珊30日表示，大巨蛋容留人數已降到5.9萬人並完成逃生設計審查，兩者型態完全不同，反嗆綠營「魚目混珠」。

陳時中競選團隊總幹事吳思瑤批評，梨泰院踩踏意外是爭議已久的台北大巨蛋疑慮最好的借鏡和反思，中央堅持公安不放水、要求避災設計更嚴格，只怕萬分之一的可能性，但柯文哲、黃珊珊卻為任內營運剪綵，不顧人民生命財產安全，甩鍋中央卡蛋。

對此，黃珊珊下午出席勞團發起的「台北市長勞工政策發表會」後接受媒體聯訪，她強調，大巨蛋狀況和梨泰院踩踏意外形態完全不同，過去在逃生避難模擬時，已將容留人數從13萬人降到5萬9833人，且相關逃生避難作為已在過去5年停工變更設計審查時完成，批評綠營以梨泰院案來影射大巨蛋公安非常不智，請不要魚目混珠。

此外，大巨蛋也被外界質疑選點時沒有考慮人潮疏散問題，黃珊珊重申，13萬的容留人數會下修至5萬9833人，主因就是考慮疏散問題，且大巨蛋相關所有會議紀錄都在網路上，嗆陳時中「先看完資料再來說比較好。」