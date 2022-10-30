世界大賽G2，費城人全壘打王席瓦伯（Kyle Schwarber）轟出了兩分炮，然而他跑壘的時候，太空人主場球迷做手勢叫他回去。在線審判定為全壘打的情況下，席瓦伯理直氣壯跑完了4個壘包，但是裁判緊接著集合開會，推翻原判改為界外球！席瓦伯無奈重打，壘上跑者也歸位，這次他擊出飛球被接殺。

第8局席瓦伯這一棒轟到右外野但是有點偏，從旗桿側邊飛過成為「全壘打」，右邊線審第一時間判定是界內。但是外野觀眾席那一區的球迷看得很清楚，有人做出「戴耳機」的動作要求裁判長看重播。跑回本壘之後席瓦伯也沒慶祝，結果真的是界外球，他只好拿回球棒重打一次。豪賭客「床墊麥克」（Mattress Mack）在觀眾席也鬆一口氣，畢竟他可是下了1000萬美元的重注支持太空人。

Kyle Schwarber was oh so close to cutting the Astros lead in half pic.twitter.com/a5UoJEKFbw — Talkin’ Baseball (@TalkinBaseball_) October 30, 2022

這次重打還是很恐怖，球飛到右外野牆邊，差1呎就飛出牆外了，遭到太空人外野手塔克（Kyle Tucker）接殺。席瓦伯此戰4打數1安打、1次四壞保送，最終比數是太空人5比2獲勝。大聯盟計算席瓦伯那兩球合計可飛行756呎（第一球403呎）。

席瓦伯是2016年小熊隊冠軍成員，當時他在世界大賽出賽5場，留下0.412打擊率。後來他歷經國民、紅襪之後以年薪2000萬美元加盟費城人，前兩輪對紅雀、勇士手感冰冷，直到對戰教士的國聯冠軍戰才一口氣敲出3發全壘打。