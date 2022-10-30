今（30日）宜蘭縣政府特舉辦「2022蘭陽媽祖文化節」感恩茶會，感謝大家並回顧精彩活動內容。（宜蘭縣政府提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

今藉由感恩茶會發表「宜蘭縣媽祖信仰研究」書籍。（宜蘭縣政府提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

由宜蘭縣政府與南天宮主辦的「2022蘭陽媽祖文化節」，9月16至18日為期3天的活動，在國防部、海巡署、蘇澳區與頭城區漁會等各單位鼎力協助下，圓滿成功；今（30日）縣府特舉辦感恩茶會，感謝大家並回顧精彩活動內容；縣長林姿妙表示，大家都是文化推動的功勞者，為之感動，一起拚出宜蘭好生活。

「2022蘭陽媽祖文化節」於9月16日至18日大規模舉辦，經國防部、海巡署、蘇澳區與頭城區漁會、各農會、各鄉鎮、市公所、各鄉鎮、市農會、縣內140家宮廟、縣外25家宮廟等鼎力協助，讓活動圓滿成功，今縣府特別於縣府大廳舉辦感恩茶會，公開感謝大家，並回顧精彩活動內容與展望未來。

縣府民政處表示，林姿妙上任後指示將北台灣媽祖文化節延伸為宜蘭縣年度大型宗教慶典活動，蘭陽媽祖文化節自2019年舉辦迄今廣受好評，藉由媽祖出巡繞境、鑽轎腳、神將體驗等活動，吸引旅遊人潮，推展宜蘭在地民俗文化特色、廟宇文化交流；也發送限量平安符等特色商品，增加民眾追求心靈的具體參與感。

民政處指出，此次活動，海陸繞境總里程數為224.9公里，蘇澳區及頭城區近200艘漁船與賞鯨船共同海上遶境，陸上遶境也擴大以步巡及車巡方式行經縣內12個鄉鎮市，全程一共有165家宮廟、299隊陣頭與車輛數參加，縣內各公所、各農漁會、贊助企業與團體單位等共同合力完成，規模與參加人數均為歷年之冠。林姿妙表示，感謝所有士農工商對於文化推動這麼用心，指宜蘭縣是最有資格做蘭陽媽祖文化節，因3面環山、1面臨海，長期都有感受媽祖的庇佑，讓宜蘭能風調雨順、國泰民安。也因大家誠懇的心、無私無我的奉獻，成就文化節，出現有史以來空前盛況，讓她非常感動。將持續推動文化、讓宜蘭蓬勃發展，拚出宜蘭好生活。