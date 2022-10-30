lululemon Wunder Puff 羽絨外套(男款)。（lululemon提供）

lululemon Down For It All 外套，6980元。（lululemon提供）

善於傾聽消費者需求的加拿大休閒運動服飾品牌lululemon，不只專攻瑜伽機能裝束，也推出Outerwear外套系列，防寒、防水設計更實用，功能性也一應俱全，包含可拆式帽兜、暗袋設計等，外型也有亮色可選，讓冬季穿搭不怕死板。

lululemon的Outerwear外套系列標榜時尚與性能設計兼具，採用輕量、透氣、防水的面料，可多層次穿搭，靈活應對天氣的瞬息萬變。本系列包含各種男女款式，並擁有不同長度及新配色選擇，女款WUNDER PUFF羽絨外套，於腰身與下擺處的使用抽繩設計使布料與身形自然貼合，保持全天候防風防寒與舒適； 另外還有DOWN FOR IT 外套採用分區絕緣式設計，搭配具延展性的羊毛面料，讓民眾在冷峻的天氣中保持溫暖且伸展靈活不設限。

男款OUTPOUR外套專為運動而設計，擁有防水功能，即使在雨天仍能盡情揮灑汗水；WUNDER PUFF 羽絨外套採分區絕緣式設計，搭配具延展性的羊毛面料，保持行動靈活，在冷峻的天氣中暢行無阻。