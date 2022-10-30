家喻戶曉的女星林青霞自淡出演藝圈後，開始轉往文學領域，自2014年來她出版了《雲去雲來》、《窗裡窗外》、《鏡前鏡後》等3本書，也不時在網站、雜誌的專欄中分享生活感悟。近日，她發文透露自己在十月中收到了第十六屆香港中文文學雙年獎的散文組推薦獎，也自謙感覺自己沒有才華，唯有埋頭苦幹才能勤能補拙，「文章也是寫了十八年才獲得了肯定，這對我的意義實在是太重大了。」

林青霞於昨(29)日於微博發文寫下獲得第十六屆香港中文文學雙年獎的散文組推薦獎，感到非常非常欣慰。林青霞自比為苦行僧，因為感覺自己沒有才華，只有埋頭苦幹，希望做到勤能補拙。她自嘲自己電影拍了十八年得到金馬影后。文章也是寫了十八年才獲得了肯定，但她也感動道：「這對我的意義實在是太重大了。演戲和寫作都是邊做邊學，之前沒有接觸過。這證明了，只要設定目標，勇往直前，終歸會有意想不到的收穫。」

林青霞憑第3本書《鏡前鏡後》 榮獲文學獎。（圖/林青霞微博）

第16屆香港中文文學雙年獎得獎名單。(圖/微博)

貼文一發佈，網友紛紛在留言區祝賀道，「我在青霞姐身上看到了勤能補拙，也看到了放下身段從頭再來，更看到了一點一滴積累激發出潛能！加油加油，你會更棒的！」、「青霞凡爾賽語錄：“我沒有才華”」、「努力的姐姐！十八年一步一個腳印！我們都愛你」、「只要設定目標，勇往直前，就會有收穫」、「姐的文筆平實洗練，就好像有一個女中音在旁白一樣，從任何一行開始看都能吸引人看進去，很難說不是天賦啊」