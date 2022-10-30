劉建國關心虎尾毛巾產業，爭取中央協助朝更多元的方向發展。（劉建國競選總部提供／張朝欣雲林傳真）

雲林縣長張麗善30日前往古坑鄉進行願景親履巡迴，針對「古坑鄉政策願景規畫」提出詳細說明，特別著重古坑鄉產業、交通及觀光發展。劉建國則關心虎尾鎮毛巾產業，指出虎尾是全台毛巾生產重鎮，疫情對毛巾產業還是有所衝擊，將爭取中央對虎尾毛巾產業的支持，協助發展更多元的方向。

尋求連任的張麗善表示，上任後推動古坑產業加值園區，以發展地方優勢產業為主，智慧機械、綠能科技、新農業為輔，期盼成為全台食品加工中心，目前也全力與水利署商量解決水資源保護區的存廢問題。此外，以種植柑橘類為大宗的古坑鄉，將建置現代化果品集貨加工場，打造柑橘類外銷果園專區。

張麗善說，觀光的推動離不開交通發展，在草嶺公路中斷23年後，她率領縣府團隊恢復通車，成為振興古坑與草嶺觀光的第1步。國道3號古坑交流道的改善與新闢平面側車道、新建跨清水溪大橋、縣道158甲、149甲持續拓寬，以及規畫新闢古坑東外環道，都成為推動古坑觀光、便利民眾出入不可或缺的交通建設。

民進黨雲林縣長候選人劉建國表示，虎尾毛巾產業歷經這2年來疫情衝擊，業者努力突破困境，他要導入地方創生資源，從業者與地方的角度為這項老產業再開創新格局，協助業者開拓行銷契機，也為虎尾「毛巾窟」帶來商機與就業機會。

劉建國指出，為了行銷虎尾毛巾，行政院雲嘉南區聯合服務中心、經濟部工業局、中小企業處等相關單位與地方毛巾業者共同合作，舉辦「雲林巾彩耕地藝術節」，面對進口自由市場的競爭，毛巾業者持續精進品質與設計，以「虎尾毛巾」為在地品牌，對國內外市場打團體戰，一起為產業的永續發展努力。