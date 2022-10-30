台中市神岡區大洲路一處閒置工廠，26日發現一具桶屍震驚純樸的村落。(檔案照片／陳世宗攝)

「是誰下的毒手？」台中市神岡區大洲路一處閒置工廠，26日發現一具桶屍震驚純樸的部落！警方追查遺體疑似2019年10月通報失蹤48歲的陳男？遺體背部雖有刺青，但因嚴重蠟化無法辨識？家屬尚不敢確認是否為失蹤的陳男。檢警透漏，DNA檢體預計明天可以化驗出爐，除確認死者身份外，將循線揪出背後的兇手。

警方指出，這起命案還隱藏著背後鮮為人知的男女間的愛恨情仇。33歲的蔡女離婚育有2名小孩，在台中市西屯區一家酒店上班，長相清純平常卻交友複雜，與從事放高利貸的48歲的陳男交往，期間雙方疑有金錢糾紛，還是另有不為人知的內幕？

據了解，陳男家屬稱女方頻向陳男借錢？蔡女則稱她替陳男清償上百萬元的債務。2019年3月兩人出遊後，陳男就人間消失音訊全無？同年10月陳男家屬向台中市第一分局報案協尋，至今下落仍不明；是否就是桶屍案身份不明的男子，檢警只能採檢DNA化驗，預計明天結果將可出爐。

駭人聽聞的神岡桶屍案爆發後，警方在現場還發現水泥攪拌器與一床棉被；橘色的塑膠桶內，遺體由透明塑膠袋包裹後，外面再覆蓋藍色床套，再灌入水泥。警方2019年追查陳男失蹤案時，曾發現陳男失蹤後，蔡女還駕駛陳男的車子，但當時蔡女一再否認知悉陳男的下落？警方無法再持續偵辦。

警方表示，目前種種跡象則導向遺體疑為失蹤的陳男？且蔡女疑涉有重嫌。檢察官傳訊蔡女後轉列被告，無保請回，限制出境出海。蔡女對陳男失蹤以不知情為由，三緘其口，致案情陷入膠著；DNA檢體化驗出爐，若可證實死者身分後，將有助於案情的偵辦，並進一步追查是誰下的毒手。