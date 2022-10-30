台北市長選戰三腳督白熱化，民進黨候選人陳時中日前批國民黨對手蔣萬安、無黨籍對手黃珊珊及台北市長柯文哲交叉掩護，「三人成虎」將假的事情打成真的。對此，黃珊珊30日參與勞團發起的「台北市長勞工政策發表會」後接受媒體聯訪，她大酸，「應該不是3人成虎吧，應該是2300萬人都成虎。」

此外，國民黨內部民調稱已經領先對手2位數，民進黨也說陳時中一定贏，黃珊珊表示，每個人都有做民調，「我們目前坐二望一，每個禮拜都會做，但不會像他們每天都在操作，有數字就拿出來看」，應做好自己該做的事，訴求選民做選擇，而不是每天製造假新聞，反問如果有這樣民調數字為什麼不敢拿出來？

另外，蔣萬安日前找熱褲辣妹宣傳18歲公民權挨批物化女性，黃珊珊則說，不用特別解讀，年輕人有年輕人的表現方式，尊重不同意見，重要的是不要故意扭曲成物化，因為對於年輕女性來說，展現自我也是她的權利。