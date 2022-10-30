味全龍在季後挑戰賽陷入0勝2敗淘汰邊緣，經過昨天首戰洗禮，總教練葉君璋點出兩隊球員在經驗上有落差，「這是選手未來可以進步的空間。」他也點出雙方最大差異就在捕手，「有他（福來喜）這樣的捕手是加分的，他知道什麼狀況怎麼去應變，這就是雙方差距。」

龍隊今天回到天母主場推出鋼龍先發，打線部分只在捕手上做替換，此役改由劉時豪先發蹲捕，今天背水一戰勢必全力搶勝、力拚延長戰線到洲際。

以全年第三名取得季後賽門票，龍隊在系列賽就先吞1敗，但葉總認為先吞一敗並不是球員壓力來源，「很多人都是第一次打季後賽，不知道這是什麼感覺，很陌生，在這樣的情況下壓力來自於那裡，張力確實與季賽不太一樣。」

今天兄弟推出吳哲源先發，葉總不感到太意外，被問到是否有針對吳哲源做研究？他苦笑說：「球季中一直都有在研究，但還是輸。我想各隊對先發投手都會有擬訂策略，這季賽沒有不一樣，所以也不用特別準備。」

至於如何破解吳哲源控球精準的部分？他認為關鍵在捕手，「我們的捕手其實也表現不錯，但最大差異還是在經驗上，有經驗的捕手在任何投手出來投都會得到信任，會有種安心感，這就是我說的雙方的差距。」