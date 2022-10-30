2022 UniBread烘焙王得主 - 茶天下王柏峰的作品融入在地特色，預計年底開賣。（主辦單位提供）

迎接解封商機，烘焙業蓄勢待發。全台最大烘焙賽事－「2022 UniBread烘焙王麵包大賽暨世界麵包大賽台灣選拔」，因疫情延期兩年，如今再次轉動試煉的齒輪，重新接軌MONDIAL DU PAIN世界麵包大賽。本屆比賽首度移地台中開戰，更遠從法國、荷蘭邀請了４位國際評審親自來台評選年度烘焙王。賽事在今天28日下午揭曉結果，最終由首次參賽即入圍決賽的王柏峰(茶天下)及其助手簡思昀，以零失誤的精采表現贏得評審青睞、奪得冠軍寶座，冠軍作品也將在年底開賣。

而亞軍則是由本屆烘焙資歷最淺的黃鈺翔(拾良麪包所)與其助手陳秉森以黑馬之姿拿下；來自台中嘎嗶惦徐銓蔚則是獲得季軍，其助手顏名駿在比賽過程中與選手的搭配表現高純熟度與獨立性，贏得本屆首度增設的最佳助手獎肯定。本屆冠軍得主不僅是台灣年度第一的烘焙王、贏得最高獎金50萬元，同時也將代表台灣征戰國際舞台，參加2023年9th MONDIAL DU PAIN世界麵包大賽，再現台灣烘焙好實力。

晉級決賽的五位選手：賴昱銓(彼得潘烘焙坊)、邱宏宇(帕莎蒂娜國際有限公司)、王柏峰(茶天下)、黃鈺翔(拾良麪包所)、徐銓蔚(嘎嗶惦)，平均年齡不到35歲，其中有強勢再戰的熟面孔、也有初試啼聲就晉級決賽的新起之秀。儘管賽事「疫」外成為一場時間的拉鋸戰，但兩年的等待並沒有澆熄選手們的鬥志。本屆賽事同樣邀請來自法國的MOF最佳工藝師、法國麵包大使協會代表、荷蘭籍烘焙名師來台擔任評審，以多元世界觀點評選年度烘焙王。高雄市麵包大使協會理事長、同時也是賽事評審長張明旭提到：「如何在作品中傳達出台灣美食國際化、並征服外籍評審的味蕾，會是選手們在賽事中脫穎而出的關鍵一哩路。」

UniBread烘焙王麵包大賽比照世界麵包大賽對全能型烘焙工藝的高標準，參賽的烘焙職人須具備獨自營運一間烘焙坊的產能與專業。換句話說，每一位選手在賽事中完成的作品就是一間標準烘焙坊的全品項麵包，因此選手不僅要有帶領助手作業的組織與指導能力，更要有全方位的烘焙工藝。五位選手各自帶領一位學生助手輪番上陣，在限時8.5小時內，以「音樂」為主題創作出傳統法國、健康營養麵包、手揉麵糰、台灣特色麵包、三明治麵包、折疊裹油麵糰、甜麵糰，以及一座至少高達80公分的立體藝術麵包等八大項目，出爐總數量高達上百個麵包，並藉由造型、食材的選擇，將在地風土特色與選手們自己的理念貫徹其中。

本屆更加入台灣烘焙賽事史上首見的「手揉麵糰」全新考驗。評審長張明旭特別提到，手揉麵糰是法國世界麵包大賽近年來新增列的終極試煉，台灣則是首次將其納入比評項目，他說：「這個項目帶著新生代烘焙師傅們回到做麵包最原始的徒手揉製方式，提醒師傅們即使有了現代化烘焙機器的便利性，也不要忘記傳統作法。每一份『手揉麵糰』都可能會受到當時環境溫度、濕度，以及每位助手的力道等種種因素影響，考驗著選手對麵糰狀態的判斷力與變能力，才能為『神秘麵糰』即興打造其專屬的配方與烤焙方式。」