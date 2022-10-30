田徑跨欄手陳傑（右1）擔任長庚永慶盃路跑鳴槍嘉賓。（大會提供）

這個周日台灣有多場路跑活動，2022長庚永慶盃路跑30日上午分別在台北、嘉義及高雄三地舉行，估計高達3萬人響應這項健康的活動，加上活動規劃適合全家大小一起參加，舉辦12屆來已成為國內路跑界的一大盛事。

為發揚王永慶創辦人規律運動與關懷社會的精神所舉辦的長庚永慶盃路跑，30日清晨天還未亮，就有許多路跑愛好者陸續到達台北場活動現場，做過暖身操後，上午6點，在長庚醫療財團法人主委程文俊與衛福部次長石崇良、疾管署署長周志浩、社會救助及社工司司長蘇昭如、台北市政府體育局專委劉哲明，以及長庚運動醫學團隊照護的田徑國手「跨欄王子」陳傑等人共同鳴槍後開跑。

數千名參加者穿上主辦單位提供的橘色T恤跑步，場面一片橘海相當壯觀，今年長庚永慶盃路跑台北場在總統府前廣場舉行，比賽分為3公里休閒組及10.5公里競賽組，男、女選手各取優勝前10名，頒發總獎金22萬元。

長庚醫院表示，持續舉辦「永慶盃路跑」公益活動，目的是希望在不斷提升醫療水準、培育優秀醫護人員、提供最佳醫療服務的同時，也關注到國人慢性病罹患率逐年增加的危機，藉由活動來呼籲大家多運動以改善健康；國內田徑「跨欄王子」陳傑今年並受邀擔任活動代言人，以具體行動支持全民運動。

去年長庚永慶盃路跑因為新冠肺炎疫情停辦，今年恢復舉辦，許多人帶著全家大小一同前來，民眾覺得這項活動非常有意義，不但能跑出健康，還可到協辦單位設置的健康促進攤位獲得各種健康資訊，明年都很樂意繼續報名響應這項活動。