近年來不斷進化與創新的全國電(6281)，再創家電品牌新未來，上周五進駐台北市信義區百貨指標─微風南山，提供新潮多元體驗的全國電微風南山店，將3C帶入時尚生活殿堂，開幕請來愛家愛生活的時尚名媛-關穎擔任剪綵開箱嘉賓。多元體驗時尚生活3C家電，全國電更再創「停留經濟」。

全國電微風南山時尚奢華新店裝，精心設計了許多打卡亮點，從入口處的法式沙龍櫃台就讓你超乎想像的唯美時尚，3C數位體驗特展示Intel斥資百萬打造Intel Evo 3D動態展桌，採用最新LED呈現360度動態影像設計，提供消費者科技兼藝術的創新感官體驗；展桌上展示最新推出的Intel Evo認證筆電，強調體積輕薄、高續航、快充與快速反應等符合現代使用者需求筆電，幫助人們提升全方位日常辦公學習效率。

另外，即日起11月4日全球首款17.3吋可摺疊OLED筆電同時也在全國電微風南山店快閃陳列一周。Zenbook 17 Fold OLED(UX9702) 17.3吋超大4:3 2.5K OLED觸控螢幕，摺疊螢幕即啟動ScreenXpert功能，最多無縫管理三個視窗，提高生產力；搭配磁吸全尺寸ASUS ErgoSense藍牙鍵盤和觸控板，開創筆電新紀元，兼備筆電、桌機、平板、電子閱讀器(書本模式)及延伸螢幕等多用途。

慶祝開幕慶，限量超殺優惠商品不容錯過，全國電首家信義區百貨店「微風南山店」，除了提供3C多元體驗，開幕期間更是推出一連串開幕慶活動，全館家電9折外，加入微風積點禮遇會員，單筆消費滿萬元贈酬賓點數5000點，加碼回饋單筆消費最高可獲得象印厚釜電子鍋等滿額豪禮，全館消費發票單筆滿1000元即可參加滿額抽活動，Samsung洗脫烘洗衣機等家電豪禮等你帶回家。另外還有祭出限量超殺優惠商品，快趁開幕慶將時尚3C家電一起帶回家。

全國電從47年前開啟家電通路的時代，不斷引領業界轉型與升級，融合當時生活價值，接軌創新未來，從銷售家電，到深植消費者的揪感心服務，近年以新潮、科技與數位為核心，積極拓展多元化新型態的情境式互動體驗大型門市，提供消費者體驗揪時尚、揪好玩，最新、最火紅的智能家電及數位商品，從街邊店，陸續進駐百貨通路，大力擴展客源與客層，除了目的型消費者，更吸引了家庭客層與年輕族群，開創3C品牌更多未來發展的空間，也吸引更多人潮駐足的時間與互動銷售的機會，創造全新的「停留經濟」。

品牌年輕化、深耕揪感心2.0服務，提升品牌價值。全國電在品牌發展逐步年輕化的同時，更深耕發揮揪感心2.0的服務，他們發現，社區很多年長的人，不想麻煩忙碌工作的子女，又不擅於使用3C家店，很需要像全國電這樣的「好鄰居」，為這些老客戶提供貼心的服務。全國電秉持著數十年來揪感心的服務精神，同時，切合時尚流行開發各種主題大型體驗店，希望更全面也更深入經營全齡消費者3C生活服務，是全國電過去、現在與未來的目標，與致力的品牌價值。