花蓮議會觀察聯盟今舉辦「花蓮青年議起來」座談會，邀請7名40歲以下青年議員候選人、首投族及地方青年組織等，對地方青年願景及18歲公民修憲公投案進行交流。（羅亦晽攝）

九合一選舉將至，花蓮議會觀察聯盟今舉辦「花蓮青年議起來」座談會，邀請7名40歲以下青年議員候選人、首投族及地方青年組織等，對地方青年願景及18歲公民修憲公投案進行交流，並齊喊「花蓮青年一起來，年底投票快回來」，盼在外遊子及在地青年能透過投票一同參與公共事務。

花察盟自2020年3月由一群地方熱心公民志工組成，定期觀察地方最高民意殿堂縣議會監督縣政的運作實況，事後再將相關資訊公開在臉書粉絲專頁上，降低民眾關心地方議會的門檻。

年底的九合一選舉是花察盟成立以來首次碰到的地方大選，為推廣年底選舉的議題，今天下午舉辦「花蓮青年議起來」座談會，邀請7名縣議員候選人，包含第一選區民進黨胡仁順、國民黨蔡翼鍾，第三選區民進黨王格致、林則葹、時代力量陳慶元，第四選區民進黨陳飛廷及第五選區民進黨林資斌與會，和地方青年組織「洄萊啟程」及首投族對「交通運輸」、「居住空間」、「產業現況」及「生活資訊」等青年願景，及18歲公民修憲公投案進行交流。

「洄萊啟程」代表李樹說，今年9月辦理3場青年願景工作坊，從中發現青年們對於留鄉、返鄉、旅外及移住面臨的處景，與地方政治和公共建設息息相關，然而，希望花蓮未來可以更加宜居這件事情，是需要大家一起努力，投身參與地方公共事務，從身邊公共議題開始，因此，18歲公民權的修憲公投及地方選舉，希望青年想法與意見，可以透過一次又一次的發生，被社會觀眾及重視。

首投族、東華大學學生蘇姵亘說，台灣是235個國家和地區中，僅存12個還沒有18歲公民權的國家全洲的民主國家只剩台灣將投票年齡設在20歲，新加坡、日本、韓國近年都已將投票年齡調整為18歲，希望能改變現況，讓權益與責任義務對等。

出席議員候選人中唯一一位正藍軍蔡翼鍾表示，近年來，議會直播公開資訊，讓年輕朋友可清楚了解議會的運作，且當今屬資訊爆炸世代，18歲高中生需開始學習對自己選擇負責的態度，他認為，18歲公投是權力與義務的平衡。

花察盟表示，年齡時常被作為是判斷一個人有無權利的直接一句，即便現行制度23歲就能參選各級民意代表，但他們發現，青年候選人的比例相當慘澹，以縣議員參選情形來看，58位候選人中，僅有9位年紀在40歲以下，佔比不到20％，因此特別邀集40歲以下的青年議員候選人與地方青年交流，分享彼此對地方未來的願景。