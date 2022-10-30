南韓首爾梨泰院萬聖節派對爆發踩踏意外，至少151人死亡、82人輕重傷，民進黨台北市長候選人陳時中30日上午以此為鑑，要求台北大巨蛋應重視交通維護重要性，遭無黨籍候選人黃珊珊批評兩者狀況不同，痛批綠營拿大巨蛋來影射相當不智。對此，陳時中下午批評，黃一點同理心都沒有，若以此角度思考也會出問題。

據韓媒報導，昨晚間超過10萬人湧入梨泰院街區，在知名夜生活區漢密爾頓酒店附近一條狹窄的下坡路段發生踩踏意外，該巷道僅4公尺寬，有人摔倒後，人群因嚴重推擠後一個接一個倒地，大批民眾被踩踏、窒息而死。

對此，陳時中下午出席勞團發起的「台北市長勞工政策發表會」後接受媒體聯訪，他重申，發生此事讓人相當傷心，自己要代表團隊表達關心和哀悼之意，但梨泰院案也讓國人了解公共安全跟交通維護的重要性，尤其是現在尚未營運的大巨蛋，包括逃生路線、腹地太窄等問題都要重視，一旦發生類似案件會非常遺憾。

談及台北市長柯文哲稱自己對大巨蛋逃生設計很有信心，陳時中表示，有信心當然很好，但是必須戒慎恐懼，別因太有信心而引發遺憾，到時候後悔就來不及，「我不是說會有出什麼問題，是說在這種事情發生當下，我們對這種情況一定要非常虛心」，站在謹慎角度看待，以梨泰院案為借鏡將各種公安檢討完畢才是正道。

媒體追問，黃珊珊稱大巨蛋和梨泰院是兩件不同的事，批評綠營以此影射很不智。陳時中則說，兩者都是人員很多、管理疏散的問題，如果講這樣的話，「我覺得是一點同理心都沒有」，且此種思考管理角度也會出問題。