金曲獎台語歌王許富凱首度挑戰音樂劇。（全民大劇團提供）

演員群將從大學畢業演到最老的90幾歲。（全民大劇團提供）

韓國演員金仁馨是專業舞台劇演員。（全民大劇團提供）

《同學會》音樂劇橫跨70年，演出令人動容的同學情誼。（全民大劇團提供）

全民大劇團《同學會！同鞋～》音樂劇於今年初首演獲得爆棚好評，明年將要再全台巡迴演出，導演謝念祖表示，因巡迴演出時間較長，有部分首演的演員因工作撞期無法參與，此次加演將有「新同學」的加入，3位全新的演員分別是金曲獎台語歌王許富凱、金仁馨、張丹瑋。賴雅妍、趙詠華、范瑞君、謝佳見、藍鈞天、凱爾、王鏡冠等舊同學們，對於有新同學的加入，都表示非常期待能協助轉學生，一同融入這個70年歲月的同學會。

許富凱2021年獲頒第32屆金曲獎「最佳台語男歌手」，這是他第一次參與音樂劇的演出，更勇敢擔綱起男主角的位置，因為要向新領域發起挑戰，從跟導演第一次碰面時，就非常的戒慎恐懼。他將接替的是之前光良飾演的角色，劇中是公務員，向暗戀多年的賴雅妍告白後陪她走後半生的溫暖角色。

金仁馨是來自韓國的音樂唱將，曾是日本四季劇團的演員，擁有豐富的交換生經驗，角色特別調整為來台求學的韓僑生，讓這個班級更加的國際化。張丹瑋為劇場資深演員，參與知名音樂劇全民大劇團《你好，我是接體員》、天作之合《飲食男女》的演出，出彩的表現受到矚目。

《同學會！同鞋～》音樂劇由黃韻玲作曲、黃婷作詞、謝念祖擔任編導，演員包括賴雅妍、許富凱、趙詠華、范瑞君（臺北、高雄場）、謝佳見、藍鈞天、凱爾、張丹瑋（臺中場）、金仁馨、王鏡冠等黃金創作陣容，明年將全台巡迴演出，10月31日中午12點於OPENTIX兩廳院生活文化開賣。