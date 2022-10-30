高鐵自駕接駁運行實驗計畫測試中巴吸引民眾好奇體驗。（邱立雅攝）

新竹縣政府2021年起推行新竹縣高鐵自駕接駁運行實驗計畫，並與工業技術研究院、科技之星交通、車王電子及銓鼎科技股份有限公司合作。（邱立雅攝）

新竹縣政府2021年起推行新竹縣高鐵自駕接駁運行實驗計畫，並與工業技術研究院、科技之星交通、車王電子及銓鼎科技股份有限公司合作，該計畫是全國首個在實際人車混流道路測試的計畫。首輛自駕巴士上路測試後，今年擴大測試路線，並在引進3輛電動中巴進行自駕化改造完成，同時取得掛試車牌，預計11月中正式上路測試，最晚明年底正式上路營運，目標納入市區公車營運路線。

交通旅遊處長游志祥說，高鐵自駕接駁運行實驗計畫從2021年啟動，由工研院打造第1輛實驗車上路，運行一段時間，接續計畫投入3輛車輛。科技之星交通公司30日舉辦高鐵自駕接駁運行車輛展示活動，新領牌照的3輛自駕車也同步亮相。

3輛自駕車經過經濟部審查，在今年10月獲核准延長實驗期1年，同時取得交通部試車牌，預計今年11月中上路測試。游志祥表示，計畫初期實驗路線由高鐵七路出發，經文興路、嘉豐五路、光明六路形成循環路線，今年實驗路線將再由光明六路延伸至莊敬北路AI智慧園區周邊，串連高鐵新竹站到社區、學校、百貨商場、產業園區等，在一般汽機車混合市區開放道路進行自駕測試。

自駕車第1階段先採取不載客測試，並以夜間10時至1時先行測試後，再增加日間9時30分至15時30分測試。透過安全系統檢核後，才開放第2階段免費載客，最後進入收費載客，目標納入市區公車營運路線。

自駕車要上路也需其他相應的道路智慧設備，游志祥說，縣府為強化自駕車運行安全，獲交通部補助辦理V2X技術與應用強化新竹縣自駕車運行路線計畫，設置智慧路口防撞系統、智慧號誌時相推播系統與智慧候車站牌系統等。該設備設備可將路口號誌秒數及橫向來車資訊傳輸給自駕車，並將自駕車到站資訊傳至智慧站牌。

新竹縣長楊文科說，自駕中巴在新竹縣率先掛牌上路實驗，若測試順利，預計明年底正式載客行駛，未來有望成為市區公車。也希望透過這套自駕系統解決目前公車業者人力不足的窘境。