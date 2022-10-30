南韓首爾梨泰院昨（29）日湧入10萬人慶祝萬聖節，結果因推擠引發重大公安事件，死傷人數已逾百人，新北市長侯友宜為逝者祈福，也承諾市府舉辦活動時，一定會把安全做好，全力守護市民安全，並會持續了解是否有新北市民在場。

侯友宜今日在臉書表示，梨泰院昨日深夜發生令全球震驚的公安事件，至目前為止已有超過百位民眾傷亡，新北市府將持續了解是否有新北市民前往該處，以提供相關協助。

「沒有安全就沒有一切！」侯友宜指出，市府舉辦相關大型活動時，永遠會把安全擺在最重要的第一個位置，他也會要求市府團隊緊盯每一個活動在安全上的大小步驟，包括警力分布、交通疏導等，承諾會把安全做到位，全力守護市民的安全。

侯友宜提醒，市民朋友參與各項活動時，安全是最重要的，務必謹慎小心，開心出門也要平安回家，並為此次意外事故的逝者祈福，「願梨泰院事件中的逝者安息、傷者早日康復，也祈願大家都平安」。