南韓首爾梨泰院昨日舉辦萬聖節活動，狹窄巷弄爆嚴重踩踏意外，造成至少151人死亡。有網友指出，之所以會發生意外，其實也肇因於韓國人排隊時仍會一直往前走的惡劣習慣，根本不會管前面的人群難不難受，直呼「只能說韓國會發生這種事情根本不意外」，貼文一出引發熱議。

原PO在PTT發文指出，過去他到知名觀光景點九份遊玩時，就曾遇到前方人龍堵塞的情況，需要等待人潮緩慢前進，「結果後面來了一群韓國人就一直故意往前推擠人群」，明明人群中不乏老人、小孩，韓國觀光客卻步館前方人群難不難受，一直硬推硬擠，直到原PO開罵後韓國人才乖乖等待，「只能說韓國會發生這種事情根本不意外」。

對此，一名在韓台人坦言，「他們的習慣就是直直的一直走，撞到一點對他們而言超級正常，撞到是連轉過去看一下都不會的那種」，表示自己很不能適應韓國人的推擠習慣。

許多網友也紛紛分享個人經驗，「之前去日本USJ（環球影城），排隊時後面韓國人也貼超近，原地轉身會碰到那種，一點距離概念都沒有」、「韓國人走路就是把自己當坦克撞出一條路」、「韓國人走路撞人是日常，他們撞到人不會道歉，不過韓國人自己也說他們被撞不會生氣也不希望撞他的人道歉，對方突然道歉他們反而不自在不知道怎麼回…」。