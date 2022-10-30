年底選舉倒數衝刺，各黨派力求選票最大化，國民黨台北市長候選人蔣萬安雖力挺同志友善卻缺席同志大遊行，挨批「挺假的」，對此，民進黨候選人陳時中30日批評，他原想幫蔣萬安緩頰說行程太多，對方卻在今天參與救國團舉辦的「公義、自由、和平、救國」遊行，但該遊行是「反時代」，應放棄不當的政治紅利。

救國團今日於凱道舉行大遊行，訴求「找回公義，追求自由，祈求和平，行動救國」，批評黨產會為所欲為、無理清算，除有前總統馬英九到場力挺外，婦聯會、全國公教軍警消聯誼總會、退警總會等團體也都動員參加，蔣萬安也是其中一員。

對此，陳時中下午出席勞團發起的「台北市長勞工政策發表會」後接受媒體聯訪，昨天蔣萬安未參加同志大遊行，他被問到時有幫忙緩頰說，可能對方有些事情、或要準備辯論比較忙，但蔣今日又有時間參加救國團遊行，因此認為幫蔣萬安緩頰的說法沒有必要。

陳時中話鋒一轉表示，同志大遊行是一種價值，而價值不會經常改變，去年、前年認同的價值，今年除非有很大的變化否則調整，或選擇不去參加。他批評，救國團的遊行是「反時代」，意在保護過去不當的政治紅利，是轉型正義必須落實的事情，強調不當政治紅利應該要放棄。

此外，國民黨內部民調稱已經領先對手2位數，陳時中也自稱民調不可能第三、聲量也很高。陳時中說，大家在訪談或是看他跑行程時，大家心裡也有一定的了解，各候選人狀況可能在伯仲之間，但要差到兩位數，相對可能性比較低一點。