嘉義市副市長陳淑慧（右三）與城隍廟慈善會頒發獎助學金給陳亭羽，給她愛的抱抱。（廖素慧攝）

嘉義市城隍廟慈善會30日頒發第9屆清寒孝親獎楷模助學金，今年新增大專院校生組，共有49名逆境天使受獎，男大生廖俊彥半工半讀賺學費及補貼家用，照顧家人；小四生陳亭羽有先天學習障礙，仍幫忙家務，是媽媽的好幫手。

副市長陳淑慧代表市長黃敏惠頒獎，她說，感謝城隍廟及慈善會用心關懷弱勢學子，發揚「百善孝為先」的價值，「清寒孝親獎楷模助學金」9年來表彰了國小、國中及高中共526名清寒孝親優秀學生，給予孩子最大的支持與鼓勵。

嘉義市城隍廟董事長賴永川說，這些孩子來自弱勢家庭，還有親人生病、無法工作，生活更加困頓，卻能吃苦耐勞，幫忙家務，照顧家人，認真求學，還熱心助人，展現堅強的生命韌性，讓人非常疼惜及感動，足以成為社會孝親尊師及友愛同學的楷模。

林森國小4年級陳亭羽，家裡有4個孩子，父親在外地工作扛家計，媽媽打理家務及照顧阿嬤，她是長女，主動幫忙做家事、替弟妹洗澡、準備便當盒及整理書包，還時時關心媽媽的健康。

陳亭羽有先天學習障礙，功課落後，很沮喪，直到念小三時導師王瑜璧特別逐字朗讀一年級的國語課文，錄音後傳給陳媽媽，在家裡督促亭羽聽、跟著念，媽媽錄音回傳給老師確認，並且每天練寫一年級的生字，這樣土法煉鋼後讓亭羽開始進步了。

廖俊彥念國立嘉義大學幼兒教育學系四年級，從小與父親、祖父母相依為命，遭逢家變、家人健康問題，被迫提早長大，他做家務、照顧家人，高三起半工半讀，賺學費也補貼家用，求學路上保持名列前茅的好成績，且人緣好、有能力，擔任幹部、系學會會長、學生議會議長，將推甄校內碩士班，未來希望當幼兒教師。