味全龍在季後挑戰賽陷入0勝2敗背水一戰，身為陣中季後賽經驗最豐富的「大師兄」林智勝聽聞後，指著球場天空笑答：「今天背雨、背風也背水，這沒什麼，還是要想辦法贏球，我們沒時間去想複雜的事，就是想辦法攻擊、得分。」

龍隊睽違23年再闖季後賽，陣中多數球員都沒有季後賽經驗，被問到昨天賽後有沒有跟年輕龍將們說什麼？林智勝笑著說：「我就跟他們說昨天這樣就算打過（季後賽）了，不能也沒有藉口再說沒打過季後賽了。」

身為老大哥看著這群小老弟首度參與季後賽，林智勝認為，「感覺他們第一局應該有點小緊張，第二局開始就慢慢進入狀況。」

首戰打擊遭到中信兄弟王牌投手德保拉壓制，全場僅敲3安、得2分，也陷入0勝2敗的淘汰邊緣。「昨天他們會贏是贏在德保拉，感覺他昨天配球模式跟之前很不一樣，他確實投得很好。」

龍隊重回一軍行列第2年就打進季後賽，這支睽違多年的季後賽全壘打卻不是外界認為的重炮手打出，而是開路先鋒郭天信開轟，林智勝先虧了小老弟一下，說：「他打全壘打比賽都會輸。不過他應該不知道那球會全壘打，但其實只要設定好就不要猶豫，這就是打者的心態。」