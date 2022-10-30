南韓梨泰院昨(29日)舉行10萬人的萬聖節派對，發生嚴重踩踏事故，目前累積151人死亡，82人輕重傷，死傷者多是20多歲的年輕人，且已通報3000多人失蹤，事發當下剛好人也在首爾的「電競女神」解婕翎，昨在IG限時動態PO出萬聖節時的街頭畫面，表示梨泰院出事時，手機警報甚至一直狂響。

解婕翎日前與友人去首爾遊玩，在IG限動放上街頭的人潮照片，其中不乏外籍人士參與。根據《三立新聞網》報導，她當時是和表妹陸子玄在另一商圈弘大，自此地搭地鐵到梨泰院約半個鐘頭，儘管與事發現場有一段距離，但當地的人潮同樣眾多，且無論男、女生都喝到酩酊大醉，等她一回到飯店，手機更不斷發韓文警報，警告民眾不要靠近梨泰院，宛若末日般的場景，至今仍令她緊張、不安。

解婕翎在IG限時動態PO出首爾街頭的畫面。(圖/解婕翎 IG)

解婕翎在IG限動向大家報平安，不過梨泰院的事仍讓她心有餘悸。(圖/解婕翎 IG)

所幸10日時解婕翎就在IG限動報平安，並透露事發當下才剛到韓國，只在飯店附近逛街吃飯，剛好遇上在戶外脫口罩，慶祝萬聖節的活動，也錄下幾幕街頭Cosplay的現場畫面，不過由於人潮真的很多，讓解婕翎感到非常害怕，簡單採買所需物品就盡速回旅館休息，儘管如此，解婕翎的平靜情緒，仍因梨泰院的新聞事件有了劇烈起伏，「昨天晚上真的好恐怖，手機警報一直狂跳，不要靠近梨泰院。到處都警車！」，讓粉絲們無不替她捏了把冷汗。

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