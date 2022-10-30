韓國梨泰院發生嚴重群眾踩踏意外釀逾百人死亡，罹難中國公民人數上修至4人，中國國家主席習近平今天向韓國總統尹錫悅致慰問電，希望韓方盡一切努力予以救治並做好善後。

首爾市龍山區梨泰院洞一帶29日晚間因萬聖節狂歡人潮爆發踩踏、窒息事件，造成至少151人死亡、82人受傷，還有近3000件失蹤通報，這也是韓國2014年世越號渡輪沈沒，造成300多人死亡以來最嚴重災難事件。

中國籍罹難者人數稍早從3人上修至4人，另有2人受傷救治中。

央視新聞報導，10月30日，習近平就踩踏事故，造成重大人員傷亡向尹錫悅致慰問電。

習近平表示，「驚悉韓國首都首爾發生踩踏事故，造成重大人員傷亡。代表中國政府和中國人民，對遇難者表示深切的哀悼，向遇難者家屬和傷者致以誠摯的慰問。此次事故造成數名中國公民不幸傷亡，希望韓方盡一切努力予以救治並做好善後。」

同日，國務院總理李克強也向韓國總理韓德洙致慰問電。

中國外交部也以領事司的名義在微信公眾號「領事直通車」發布公告表示，對此事故高度重視，領事保護中心在第一時間啟動應急機制，要求駐韓國使館做好應急處置。

公告指出，外交部領事保護中心和駐韓使館將繼續密切跟蹤進展，全力展開應急處置。同時提醒在韓國的中國公民注意加強自身安全防範，避免前往人員密集場所。（編輯：唐佩君/張淑伶） 1111030