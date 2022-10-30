南韓首爾梨泰院昨（29）日深夜發生踩踏事件後，數十名受害者在街上集體接受心肺復甦術（CPR）急救，讓許多南韓網友驚駭宛如「災難片」。負責案發地的龍山區消防局長崔成範徹夜未眠指揮，並在記者會上冷靜通報救援進度，引發好評，不過眼尖網友仍捕捉到他說話時，拿著麥克風的手不斷顫抖，顯然也被這起意外的規模嚇到。

南韓首爾梨泰院踩踏釀上百死傷，龍山區消防局長崔成範徹夜未眠指揮。

南韓紐西斯（News 1）通訊社報導，周六深夜梨泰院爆發嚴重踩踏意外後，網路上出現了各式各樣類似「災難片」場景的描述，許多網友在社群媒體上分享意外發生經過，有網友描述被人群推到窄巷內，然後像骨牌一樣倒下。還有倖存者描述看到數十人倒在街上，同時被施予心肺復甦術急救，讓他們感到震驚，「路邊到處都是半裸的人，還有幾個人在做心肺復甦術，我這輩子從沒見過這樣的事。」

圖為30日崔成範陪同南韓總統尹錫悅視察梨泰院災區。（圖／美聯社）
圖為30日崔成範陪同南韓總統尹錫悅視察梨泰院災區。（圖／美聯社）

另據南韓《國民日報》、南韓「每日放送」電視台（MBN）等報導，意外發生後就徹夜在現場指揮的龍山區消防局長崔成範，至今已經舉行了4次記者會向大眾報告救援進展。

他沉著、冷靜的態度受到讚賞，包括在死亡人數增加的情況下，他高喊「安靜」、「救災第一」，制止了現場的騷動。對於記者提問，他也多以「目前還不確定」、「必須調查才知道」等回應，他在記者會尾聲表示，「最重要的是找出原因，我認為這是最重要的。」

今（30）日上午，南韓社群媒體上出現了崔成範記者會上手「微微顫抖」的貼文及短片，一名網友評論，「就算是經常處於極端狀況的人，這也是一種很可怕的情況。」

許多網友留言表示他在現場辛苦了一整個晚上，看到局長的手在顫抖，「會覺得這個職位有多麼重要」，呼籲政府應該更支持警察與消防部門。

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文章來源：손 덜덜 떨면서도… ‘침착’ 브리핑한 소방서장 [영상] [출처] - 국민일보 [원본링크]
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