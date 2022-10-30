森林警察隊發現引導繩部分被切斷，後續將依刑法第138條偵辦。(東勢林管處提供)

東勢林管處會同森警隊，前往現場進行蒐證。(東勢林管處提供)

東勢林管處設於步道上，以減少迷途的引導繩。(東勢林管處提供)

台中市和平區稍來山步道縱走路線(稍來山南峰附近)，於29日下午1時許，鄭姓遊客攀登稍來山行經稍來山南峰，發生跌落邊坡意外。東勢林管處指出，有關意外疑似攀拉引導繩斷裂所致，30日 會同森警隊至發生地點蒐證，並指派鞍馬山工作站2組4人，經全面盤點該步道引導繩，評估尚未有影響行走於步道造成迷途疑慮。

東勢林管處指出，鳶嘴稍來小雪山國家步道沿線設有引導繩，引導民眾走在步道路徑上，以防範迷途，引導繩皆固定於兩側樹上無安全疑慮，在陡坡之處必要時民眾可輔助攀爬，經查事故發生地點，位於該支線陡峭之處，現場引導繩還在，以及山友自行架設的鐵鍊可攀拉。

東勢林管處表示，惟沿線總計約40餘處引導繩被蓄意切斷，所切斷之引導繩僅部分遭受破壞，經評估尚未有影響行走於步道造成迷途的疑慮。

東勢林管處強調，本案引導繩經不明人士蓄意切斷，在此呼籲引導繩已遭破壞，請登山客勿利用引導繩輔助攀爬，以維登山安全；另該處警告蓄意破壞毀損公物者，本案已請森警隊進行蒐證，後續將依刑法第138條偵辦。