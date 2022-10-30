2023台灣設計展將於明年10月在新北市辦理，新北市政府文化局表示，活動將與台灣設計研究院TDRI共同主辦，地點選定鶯歌新北市美術館，串連美術館周邊與藝文生活空間展出，結合民間資源合作發揮設計的力量，共同打造新北設計城市品牌，啟動新北設計年。

新北市文化局表示，市府配合新北市美術館興建計畫，自2020年起推動三鶯文創整合計畫，統合各局處40項工程、軟硬體建設，總投入經費逾552.8億。

包含興建中的新北市美術館、捷運三鶯線、三鶯大橋改建，已完工的「陶、藝、山、水」四條人行動線環境改善工程、以及將於11月完工的三鶯轉運站、捷運通廊建置，將串聯起新北市美術館、鶯歌陶瓷陶物博館、鶯歌老街等藝文觀光景點。

此外，市府更投入新臺幣9700萬改造舊菜市為鶯歌美食廣場也已完工啟用，將鶯歌陶瓷文化與美食、休閒、育樂主題結合，串聯藝文與觀光景點打造鶯歌藝術城，讓三鶯成為北部最重要的藝術觀光聚落。

文化局表示，新北市美術館主體工程預計於2023年完成，2023年台灣設計展也將在此展出，目前市府正積極籌備設計展中，美術館將扮演串連設計動能與社會意識新據點的角色，透過設計展將展現新北市府與市民對話的成果。

設計展的區域以新美館周邊的鶯歌陶瓷博物館、鶯歌老街、鶯歌火車站等區域為核心，結合三鶯地區藝文及休閒場域，藉由新北市美術館新地標與在地傳統特色交會，將設計融入新北城市治理，讓市民感受友善宜居的新北城市，展現新北城市設計轉型的創新成果。

2023台灣設計展在新北市美術館及鶯歌陶瓷博物館登場，透過設計展，希望吸納更多設計、美學團隊來到新北，一起感受新北的美，開創嶄新設計與想像的能量，綻放新北各地的特色，邀請全台民眾都能帶著家人、朋友一起來參與。