經發局長何怡明(後排右5)更化身神秘評審到場為每位小朋友點評，並鼓勵每位小小明星努力展現最具自信的舞台魅力。(黃敬文攝)

新北市政府經發局30日特別在電競基地今舉辦「新北Cosplay親子電競趴」，活動現場聚集許多準備搞怪慶祝萬聖節的親子檔，父母帶著孩子一起裝扮小朋友最愛的Minecraft角色，為響應環保，以寶特瓶、瓦楞紙等回收資源DIY製作個人專屬的頭盔與武器，不但增進親子間交流互動，也開啟孩子對資源再利用的想像空間，增進手作能力。

經發局長何怡明更化身神秘評審到場為每位小朋友點評，並鼓勵每位小小明星努力展現最具自信的舞台魅力；現場除了創意滿分的變裝DIY以及走秀活動，現場還有搞怪的萬聖節背景供親子打卡同樂，今年更首次創建虛實共融的舞台，運用新北電競基地專業等級的虛擬攝影棚架設萬聖節場景，讓化身Minecraft角色的小朋友進入虛擬世界，留下充滿萬聖節氛圍的專屬照片。

何怡明表示，市府自2019年起連續4年舉辦電競親子營活動，新北市持續以「場域建置」、「人才培育」、「活動推廣」三相之力推動電競正向文化，並在推廣成果上，迄今已培育超過2600人次電競優秀人才，民眾參與電競活動達1415萬人次。

她說，這次的「變裝電競趴」希望擺脫大眾對電競打打殺殺的刻板印象，以探索採集、冒險共樂為特點的「當個創世神」作為主題，搭配萬聖節氣氛帶領親子一同變裝，期望讓參與的父母及小孩對電競、電玩都能有更深刻的認識，電競像其他運動、娛樂般可作為一項舒展自我壓力及放鬆身心的有益活動。

經發局補充，電競基地具備優良的場地空間及專業設備，未來會持續運用基地資源開辦各項電競產業課程及運動科技推廣活動，提供一個讓電競同好共樂、讓家長放心小孩享受電競的好去處，鼓勵市民多多參與電競活動，進而瞭解電競產業，新北市政府也會持續推廣電競正向風氣，建立具新北特色的電競生態圈。