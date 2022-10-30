台灣單日最多人次參與的科普嘉年華-中央研究院院區開放(Open House)，今(111)年實體活動於周六重磅回歸，即使遇雨也不減民眾興致，總參觀人數估上萬人，院區擠滿參觀人潮，進攻中研知識大迷宮。此外，往年「一日限定」的節目內容也特別加場，線上活動於28日至29日同步登場，虛實串聯，不論現場參觀或遠端連線都能盡情參與，開箱中研院的人文及科研寶藏。

廖俊智院長表示，今年是院區開放的第25年，首度採實體線上雙軌的方式舉行，各所及研究中心、展覽館策畫近200場演講座談、實驗室參觀、互動體驗等活動。今年一恢復舉辦實體活動，全國就有近40間國、高中包車造訪本院，最遠為來自高雄的道明中學，感謝大家熱情響應。中研院在追求頂尖研究的同時，也希望善盡社會責任，透過科普活動激發學子對知識的熱忱，鼓勵年輕人投入基礎科學研究。

今年院區開放主題演講首次安排院內年輕優秀學者發表短講，並由廖俊智院長主持。三位主講人包括：應用科學研究中心陳壁彰副研究員、細胞與個體生物學研究所陳振輝副研究員、中國文哲研究所劉瓊云副研究員與民眾面對面，從尖端顯微技術、第三種細胞分裂，及聊齋誌異的夜叉國等議題，在短短90分鐘內，帶給觀眾橫跨三領域的科普及社普知識。現場湧進超過六百人，許多同學席地而坐聆聽。

陳壁彰鑽研光學顯微鏡，由於電子顯微鏡用的波長非常短(小於1奈米)，可達到的解析度非常高，他如何讓光鏡追上電鏡？答案是獨門的「樣品放大術」。透過層光膨脹顯微術將樣品放大，此技術讓光學顯微鏡的空間解析度達到將近5奈米，已逐漸接近電鏡水準，還可標示多種顏色，適合三維大組織成像。

陳振輝因發現第三種細胞分裂—不需進行DNA複製，命名為「無合成分裂」，成果於今年登上國際頂尖期刊《自然》(Nature)。他比喻自己為「奇獸研究家」，透過多顏色細胞標誌技術，能即時、高解析度追蹤斑馬魚體表所有皮膚細胞的動態行為，也讓彩虹斑馬魚成為發現此新奇細胞行為的關鍵。

劉瓊云則以《聊齋誌異》裡的「夜叉國」一文，帶領觀眾重新認識這些看似可怕、兇惡的「夜叉」，如何從食物、語言、烹飪等方式，一步步由異類成為親人。「以為可怕的，或許沒那麼可怕」，因為認真認識了夜叉，我們應對、設想現在和未來世界的方式，也會有所不同，學習跳脫成見，化恐懼驚疑為包容理解的可能。

本次為了滿足不同年齡層民眾的需求，各活動皆有標註分齡資訊，讓國小、國中到高中以上的學生都能親近科學。例如多樣中心、細生所、植微所等推出各式各樣的導覽和互動體驗活動，從螞蟻、線蟲、果蠅、斑馬魚、浮游動物，到深海魚、菇類與裸子植物等，「驚豔台灣生物多樣性特展」史上首次將動植物標本館展品移出館外展出，一次結合植物、陸域、海域生物，讓許多小小科學家們驚呼連連，知識走出課本之中，學習更有感。

每年實驗室參觀活動也是大家最期待的行程之一。物理所「雷射光譜實驗室」、「表面奈米科學實驗室」、「超電導實驗室」、「量子科學實驗室」、植微所「細胞生物學核心實驗室」等皆開放多場次的導覽，每場事前預約均已額滿。只見一群好奇的面孔，在實驗室成員帶領下，一睹尖端科學儀器設備。

院區內的展覽館群也都開放參觀，歷史文物陳列館、胡適紀念館、民族所博物館精心策畫導覽專場及實作活動，如胡適文物導覽、「小金榜宦跡遊」解籤遊戲等。許多家長也帶著小朋友一起玩漢簡書寫體驗、手作琉璃珠鑰匙圈，或是跳起Hula夏威夷樂舞，成為親子同樂的最佳場所。