台中市長盧秀燕30日連趕多場行程，第3場來到龍井支持同拚連任的市議員林孟令。（潘虹恩攝）

台中市議員林孟令力拼連任，30日上午在龍井舉辦問政說明會，湧入現場的鄉親幾乎坐滿整條街，一同搖旗支持。（潘虹恩攝）

台中市長盧秀燕爭取連任，30日上午連趕多場選務行程，第3場來到龍井區，與同拚連任的市議員林孟令舉行問政說明會；盧秀燕表示，一定要來為林孟令支持，他與林孟令兩人合作才能持續推動福利，籲鄉親「市長、市議員選3號，萬事OK」。

問政說明會現場湧入大批支持者，幾乎坐滿整條街，立委楊瓊瓔、前立委顏寬恒等人接連為林孟令站台，盧秀燕因行程延誤近30分鐘，到場時先向鄉親深深鞠躬。盧秀燕表示，雖然行程很趕，但一定要親自來支持林孟令。

盧秀燕說，常聽鄉親說老人健保補助很重要，但老人健保補助命運坎坷，過去老人健保補助曾被取消，她上任後和林孟令及其他議員合力編列預算，才又恢復老人健保；台中的雙十公車是全台灣最便宜的公車，無論坐到梨山、霧峰、豐原、東勢等地區都只要10元，也是因為有議員的支持捍衛預算，鄉親才能享受到，籲鄉親要為了自己的福利要努力拉票。

盧秀燕指出，守護台中不是用說的，她與議員團隊針對0至100歲的政策都有通盤規畫，台中市過去4年的成績單都攤在陽光下，呼籲在場鄉親若覺得她做得不錯， 11月26日請樓上揪樓下一同支持；更表示，她跟林孟令號次都剛好抽到3號，是萬事OK組，鄉親拜託的事他們一定全力以赴。

林孟令表示，常聽到許多議員在議會提出的提案都是大型公共設施，而他更關注如何平衡城鄉的差距、如何彌補偏鄉環境的不足；林孟令也說，他常和他的團隊說，他們不能只是「做好」，而要做到「更好」，海線才有機會平衡城鄉差距，這也是他們團隊的目標，希望鄉親支持繼續他連任的機會。