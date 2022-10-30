輕颱奈格逐漸北轉，幾無發布颱風警報機率，但受颱風外圍環流和東北季風共伴效應影響，今晚起雨勢會逐漸增強，尤其是明天雨勢最猛烈，未來24小時台北、新北、桃園、新竹縣、新竹市、宜蘭縣、花蓮、台東及恆春9地區民眾，都要注意嚴防劇烈雨勢。

氣象粉專《台灣颱風論壇｜天氣特急》今（30）日發文指出，奈格颱風東側外圍環流正在往台灣靠近，根據觀測及模擬資料顯示，這團具有暖濕性的雲雨，帶有強降雨訊號，尤其今天夜晚抵達後，將與東北季風交會，暖濕與涼冷空氣激烈對峙，會產生「共伴效應」。

《台灣颱風論壇｜天氣特急》表示，今夜晚至明天清晨雨勢會進一步增強，明天整天雨勢最猛烈，未來24小時台北、新北、桃園、新竹縣、新竹市、宜蘭縣、花蓮、台東及恆春都要提高警覺。

氣象達人彭啟明也在個人臉書粉專發文表示，共伴雨勢正在發生中，今、明兩天雨勢會很顯著，但這次的雨勢和前兩周相較會少一些，但仍有局部較大的異常降雨，尤其是宜蘭南澳地區降雨顯著，目前已累計700多毫米，預期明、後天很有機會破1000毫米。