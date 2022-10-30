南韓首爾梨泰院29日發生南韓史上最嚴重推擠踩踏意外，由於正值萬聖節前夕，引來大批民眾參與節日活動，截至30日上午統計造成至少151人死亡、82人受傷。大陸國家主席習近平也就踩踏事故，造成重大人員傷亡向南韓總統尹錫悅致慰問電。
習近平表示，驚悉南韓首都首爾發生踩踏事故，造成重大人員傷亡。代表中國政府和中國人民，對遇難者表示深切的哀悼，向遇難者家屬和傷者致以誠摯的慰問。此次事故造成數名中國公民不幸傷亡，希望韓方盡一切努力予以救治並做好善後。同日大陸國務院總理李克強也向南韓總理韓德洙致慰問電。
南韓首爾梨泰院29日發生南韓史上最嚴重推擠踩踏意外，由於正值萬聖節前夕，引來大批民眾參與節日活動，截至30日上午統計造成至少151人死亡、82人受傷。大陸國家主席習近平也就踩踏事故，造成重大人員傷亡向南韓總統尹錫悅致慰問電。
習近平表示，驚悉南韓首都首爾發生踩踏事故，造成重大人員傷亡。代表中國政府和中國人民，對遇難者表示深切的哀悼，向遇難者家屬和傷者致以誠摯的慰問。此次事故造成數名中國公民不幸傷亡，希望韓方盡一切努力予以救治並做好善後。同日大陸國務院總理李克強也向南韓總理韓德洙致慰問電。
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